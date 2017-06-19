В Краматорске рассказали о начале работы Образовательных Центров

Сегодня в Краматорске состоялся пресс-брифинг общественной организации "Фонд" Открытая политика ", департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины и Донецкой ОГА, посвященный старту вступительной кампании 2017 для абитуриентов из Донбасса и Крыма и начала работы Образовательных Центров (ВЦ)" Донбасс- Украина "," Крым-Украина ".
«Мы заинтересованы в привлечении детей с неподконтрольной территории. Именно через образование мы сможем привлечь учеников и их родителей на подконтрольную территорию, и это один из путей реинтеграции», - отметил заместитель председателя Донецкой ОГА Игорь Стокоз.
Руководитель ОО "Фонд" Открытая политика "Ирина Жданова сообщила, что 19 июня начинают работу образовательные центры" Донбасс-Украина ". На сайте «Доступное образование» находится «дорожная карта», где пошагово описана процедура вступления и размещен список документов. Фамилии поступающих будут шифроваться, чтобы сохранить их семьи от возможных преследований оккупационной власти. Важно только вовремя подать документы.
На пресс-брифинге были озвучены условия упрощенной процедуры поступления в ВУЗы через Образовательные центры "Донбасс-Украина" (в т. ч. и без сертификатов ВНО) граждан из Донбасса.