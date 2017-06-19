В Краматорске рассказали о начале работы Образовательных Центров

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Уже почти 400 тысяч абитуриентов подали заявления в вузы

Абитуриенты из оккупированных территорий смогут поступить в ВУЗы Донетчины на основании документов о школьном образовании

Абитуриенты из ОРДЛО могут поступать в украинские ВУЗы без ВНО

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