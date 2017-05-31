В Марьинском районе открылись школьные лагеря

Когда заканчивается учебный год, для школьников начинается веселая и яркая пора - каникулы! Но провести все солнечные дни дома перед телевизором и компьютером - это остаться без сказочных эмоций, новых друзей разнообразных развлечений.
Лето - самое яркое, цветное и многозвучное время года. Лето - это время, когда школьники имеют возможность отдохнуть от школьных забот.
И если спросить любого школьника о том, какое время года ему нравится больше всего, то, несомненно, мы услышим ответ, что лето. Потому летом - длинные каникулы, больше игр можно провести на свежем воздухе, ярко светит солнышко.
А для того, чтобы детям летний отдых запомнился дольше, в общеобразовательных учебных заведениях Марьинского района открыли свои гостеприимные двери пришкольные лагеря. День открытия останется надолго в памяти воспитанников пришкольного лагеря. Детей радостно встретили на пороге воспитатели. Все школьники говорили, что этот день - самый лучший, самый веселый, самый приятный и замечательный.
А дальше детей ждет насыщенная программа, где есть место интересным экскурсиям, отдыха, соревнования, конкурсы и т.д.
Итак, старт лету был дан. Впереди у детей еще много удивительных путешествий, веселых стартов, занятий по интересам и игр.