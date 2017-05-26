В Славянске дошкольники начали изучать китайский язык

Преподаватель Института Конфуция Харьковского национального университета им. Н.В. Каразина в Славянске учит детей и студентов китайского языка, сообщает До ТеБе.
Юй Хайчан уже полтора года проживает в Украине и является волонтером Института Конфуция. Благодаря сотрудничеству Донбасского государственного педагогического университета и Харьковского национального университета им. Н.В. Каразина первокурсники факультета «Учебного технического и профессионального обучения» могут бесплатно учиться на бесплатных факультативных курсах китайского языка.
После прохождения определенных уровней подготовки, лучшие студенты смогут поехать на полгода в Китай для обмена опытом. Кроме студентов, изучение китайского языка стало популярным и среди детей. На базе лингвистического центра, в Славянске, китайский язык сейчас изучают более сорока детей, подавляющее большинство которых являются дошкольники.
- Украинские студенты и дети очень умные и любознательные. Я рад, что есть желающие, которые изучают китайский язык, - рассказал преподаватель Института Конфуция Харьковского национального университета им. Каразина Юй Хайчан.
Учебники и пособия по грамматике китайского языка Китайская Народная Республика предоставила бесплатно. Напомним, что китайский язык - один из шести официальных и рабочих языков ООН. Она занимает первое место в мире по количеству говорящих, превышающей 1,2 миллиарда человек.