«Фонд «Открытая политика» создал для дончан интернет платформу «Доступное образование»

С целью обеспечения равного доступа к получению образования для детей из зоны АТО и Крыма, ОО «Фонд «Открытая политика» с 2015 года начал информационную и адвокационную кампанию в партнерстве с Министерством образования и науки Украины, Министерством информационной политики Украины, Министерством по временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины при поддержке ЮНИСЕФ.
На сегодняшний день в Фонде постоянно работает консультационная «горячая линия» по образовательным вопросам, созданы и распространены видео и аудиоролики, создана интернет платформа «Доступное образование» (dostupnaosvita.com.ua), где можно найти видеоуроки по украинскому языку и литературе и истории Украины, пошаговые инструкции по получению документов об образовании государственного образца, процедуры получения высшего образования по упрощенной процедуре и тому подобное.
В апреле 2017 года Фонд «Открытая политика» при поддержке ЮНИСЕФ начал проект "Создание сети" горячих линий "для школьников, абитуриентов и студентов из зоны АТО и Крыма в Северодонецке, Краматорске, Херсоне и Киеве" и в мае создает в этих городах консультационные «горячие линии» для жителей неподконтрольных правительству Украины районов Донбасса и Крыма по получению образования в Украине, получение дубликатов утраченных образовательных документов, льгот для студентов и других образовательных вопросов.