«Фонд «Открытая политика» создал для дончан интернет платформу «Доступное образование»

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Для детей с оккупированных территорий будут созданы условия для дистанционного обучения

Абитуриенты из оккупированных территорий смогут поступить в ВУЗы Донетчины на основании документов о школьном образовании

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