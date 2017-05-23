Школьники Донетчины сдали первый экзамен, от которого зависит их будущее

В Донецкой области, как и по всей Украине, сегодня началось внешнее независимое оценивание. Первым в списке для выпускников стал экзамен по украинскому языку и литературе.
В Краматорске для ВНО по украинскому языку и литературе было создано пять пунктов тестирования. Свои знания 11-классники проверяли в Краматорских школах №2, №4, №6, №8 и №10.
В этом году на ВНО по украинскому языку и литературе только в Краматорске зарегистрировались более 700 учеников. Также в городе сдают тест школьники из соседних Дружковки и Славянска, а также с временно неподконтрольной Украины территории.
- 35 учеников - это дети из зоны АТО, которые учились экстернатом в Краматорской ООШ №8. Это дети, которые заранее приехали в город Краматорск. С помощью Департамента образования они были размещены сегодня для сдачи тестирования, - рассказал ответственное лицо за ВНО в Краматорском округе Сергей Сергеев.
На написание теста школьникам было выделено 180 минут. Он включал 58 заданий: 33 - по украинскому языку, 24 - по украинской литературе, а также одно творческое. Дети должны написать сочинение-рассуждение на тему «Как следует поступать, столкнувшись с невоспитанностью, непорядочностью другого человека».
До ТеБе