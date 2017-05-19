Первую опорную школу открыли в Былбасовке

Сегодня в поселке Былбасовка торжественно открыли первую опорную школу. В торжествах приняли участие руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский и председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Андрей Павелко.
«Сегодня мы открыли первую из 28 опорных школ, которые должны открыть свои двери для обучения в Донецкой области. Этот проект стал возможным благодаря заботе Андрея Павелко и усилиям местных депутатов, которые делали все для того, чтобы финансирование с временно оккупированных территорий работало на Донбассе»-, отметил Павел Жебривский.
Глава области подчеркнул, что ключевая задача опорных школ состоит из 3-х элементов - ремонт зданий, новое оборудование, повышение квалификации учителей. И эти три вещи безусловно должны быть в каждой опорной школе, для того чтобы школьники Донетчины были лучшими.
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета отметил, что у Комитета есть принципиальная мысль - дети, которые будут учиться в опорных школах Донецкой области должны стать лучшими. Кроме этого, он отметил, что в Былбасовский школе планируется сделать площадку с искусственным покрытием.
После открытия участники мероприятия осмотрели отремонтированную школу ознакомились с современным оборудованием, которое необходимо для обучения школьников. Также все учителя былбасовской школы прошли инновационный курс обучения. Теперь школа оборудована проекторами, интерактивными досками, компьютерами и ноутбуками. Опорная школа будет принимать школьников с нового учебного года.