«Реформа образования - будущее Украины», - Игорь Стокоз

Внедрение опорных школ и реформа образования являются одними из главных задач Донецкой облгосадминистрации. Об этом заявил заместитель председателя Донецкой ОГА Игорь Стокоз во время форума «Децентрализация: современное состояние и перспективы развития».
Игорь Стокоз отметил, что для Донецкой области приоритетным является создание конкурентоспособной молодежи, ведь дальнейшая европейская интеграция Украины требует обеспечения людей достойным уровнем образования, который позволил бы конкурировать с выпускниками европейских и мировых учебных заведений.
«Образовательная отрасль и реформа образования - это будущее Украины. Сейчас очень многое зависит от того, как мы будем учить детей. Сегодня мы должны оторваться от прошлого и через образование и культуру проводить деоккупацию Донетчины», - заявил Игорь Стокоз.
Также он отметил, что в прошлом году на реформирование образования из областного бюджета было выделено около 700 млн. гривен, что позволило создать 21 опорную школу и HUB school, а в этом году программа получила дофинансирование и планируется открыть еще 10 опорных школ. Игорь Стокоз заметил, что путь реформирования образования сложный, но Донетчина способна показать пример для всей Украины.