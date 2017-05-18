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«Реформа образования - будущее Украины», - Игорь Стокоз

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Общество / Образование
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«Реформа образования - будущее Украины», - Игорь Стокоз

Внедрение опорных школ и реформа образования являются одними из главных задач Донецкой облгосадминистрации. Об этом заявил заместитель председателя Донецкой ОГА Игорь Стокоз во время форума «Децентрализация: современное состояние и перспективы развития».

Игорь Стокоз отметил, что для Донецкой области приоритетным является создание конкурентоспособной молодежи, ведь дальнейшая европейская интеграция Украины требует обеспечения людей достойным уровнем образования, который позволил бы конкурировать с выпускниками европейских и мировых учебных заведений.

«Образовательная отрасль и реформа образования - это будущее Украины. Сейчас очень многое зависит от того, как мы будем учить детей. Сегодня мы должны оторваться от прошлого и через образование и культуру проводить деоккупацию Донетчины», - заявил Игорь Стокоз.

Также он отметил, что в прошлом году на реформирование образования из областного бюджета было выделено около 700 млн. гривен, что позволило создать 21 опорную школу и HUB school, а в этом году программа получила дофинансирование и планируется открыть еще 10 опорных школ. Игорь Стокоз заметил, что путь реформирования образования сложный, но Донетчина способна показать пример для всей Украины.


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