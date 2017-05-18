В Константиновке подвели итоги марафона «Школьный Евроавтобус»

В рамках проведения Дня Европы при поддержке Константиновского районного совета и райгосадминистрации, совместного проекта Европейского Союза и ПРООН «Местное развитие, ориентированное на громаду» в районе проведен Марафон «Школьный Евроавтобус». Он состоял из двух этапов.
На первом этапе была организована выездная тематическая встреча учеников Зорянской и Иванопольской школ на базе Белокузьминовской школы.
Во втором этапе учащиеся представили по 10 фотографий в цифровом формате на тему «Глобальные Цели Устойчивого развития глазами учеников» по разным направлениям («Мир и справедливость», «Сохранение экосистем суши», «Гендерное равенство», «Мы любим этот мир» и прочее).
Итоги второго этапа были подведены.
Сертификат на сумму 300 грн. получает Иванопольская СШ I-III ст.,
Сертификат на сумму 300 грн. получает Белокузьминовская ООШ I-III ст.,
Сертификат на сумму 400 грн. получает Зорянская СШ I-III ст.