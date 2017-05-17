77% выпускников школ Горловки продолжат обучение в ДНР

Последний звонок в школах неподконтрольной Горловки, как и в иных городах ДНР, прозвенит 27 мая. Об этом сообщила «начальник отдела образования» Горловки Марина Полупан.
При этом для учащихся 11 классов занятия закончатся уже в эту пятницу, 20 мая, т.к. у них начинается период экзаменов.
Всего в этом году школы Горловки закончат 767 учащихся. В качестве выпускных экзаменов они сдают русский язык с изложением и два-три предмета по выбору. Все экзамены будут проходить на базе школ, а затем работы отправляются в «республиканскую» службу по надзору образования.
По словам Полупан, 77% выпускников остаются учиться в ДНР.
Донецкие Новости