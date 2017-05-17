Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Утвержден Порядок заказа и выдачи документов о высшем образовании выпускникам вузов, что находятся на временно оккупированной территории

Выпускники из Донецка могут поступить в украинские ВУЗы без ВНО

Абитуриенты из оккупированных территорий смогут поступить в ВУЗы Донетчины на основании документов о школьном образовании

Абитуриенты из ОРДЛО могут поступать в украинские ВУЗы без ВНО

Тысяча крымчан могут льготно поступить в украинские ВУЗы, но только в четырех областях

Топ за неделю 4253 1904 1567 894 883

Интересное