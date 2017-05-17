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Тысяча крымчан могут льготно поступить в украинские ВУЗы, но только в четырех областях

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Общество / Образование
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Тысяча крымчан могут льготно поступить в украинские ВУЗы, но только в четырех областях

Льготы на поступление выпускников из Крыма в ВУЗы материковой Украины будут применяться только в четырех областях - Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской. В остальных абитуриенты будут поступать на общих основаниях. По сути такую норму можно считать дискриминационной.

К такому выводу пришли эксперты общественной инициативы Александра Клименко Восстановление Донбасса" проанализировав закон Украины "О внесении изменений в закон "О высшем образовании" о реализации права на получение высшего образования для лиц, проживающих на временно оккупированных территориях Украины" (№6116), принятый Верховной Радой Украины вчера.

Принятый закон разрешает лицам, которые проживают в АР Крым и которые получили документ о среднем образовании, поступать в одно из высших учебных заведений, находящихся на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов в пределах установленных квот приема в ВУЗы Украины.

Также законом установлены квоты для приема лиц из АР Крым в ВУЗы этих областей в размере 1 тысяча мест государственного заказа. Как сказано в пояснительной записке "по данным Минобразования Украины, в ходе вступительной компании в 2016 году в Украине в 12 образовательных центов "Крым-Украина" обратились около 350 лиц из Крыма. Всего в университеты Украины через образовательные центры поступило около 153 человек".

Как отметила руководитель инициативы "Восстановление Донбасса" Елена Петряева: "Льготное поступление - это однозначно плюс. Жаль только, что этот плюс появился на четвертом году военного конфликта в Украине. Сколько времени потрачено бездарно. Странно, что законодатели ограничились только четырьмя областями. Учитывая статистику Минобразования можно смело распространять квоты на все ВУЗы Украины. Но скорее всего это связано с экономией денег. На ком экономить как не на тех, кто и так пострадал. А может их просто боятся пускать в другие регионы. Наша позиция однозначна - внесение изменений в закон и включение в него всех областей нашего государства, о чем мы и будет ходатайствовать перед законодателями".


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