В Донецкой области из-за непогоды закрыли 154 школы

Из-за резкого похолодания 10 местных администраций Донецкой области выдали приказы о приостановлении работы общеобразовательных учреждений.
В частности, с 20 апреля ученики не пошли в школы Добропольского городского совета, Мирнограда, Покровска, Селидово, Славянска, Торецка, Константиновского района и Черкасской объединенной громады. В Краматорске обучение приостановили только для учеников 1-8 классов. В Константиновке – для учеников школ без индивидуального отопления.
«Решение о приостановлении учебно-воспитательного процесса принято для 154 школ и 2 дошкольных учреждений. На дистанционную форму обучения переведены 52 453 ученика. Как долго это будет продолжаться – неизвестно: в одних городах деятельность школ приостановлена до 24 апреля, в других – до принятия соответствующего решения», – рассказала директор Департамента образования и науки Донецкой ОГА Надежда Oксенчук.
Напомним, практически во всех населенных пунктах Донецкой области по рекомендации областной власти отопительный сезон был завершен раньше срока в первых числах апреля. При этом в регионе отмечается резкое понижение температуры, из-за чего в учебных заведениях одних городов введен карантин, в иных – сократили длительность уроков.
До ТеБе