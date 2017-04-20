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Абитуриенты из зоны АТО могут подавать документы в ВУЗы с 11 июля до 15 сентября

Абитуриенты из оккупированных территорий смогут поступить в ВУЗы Донетчины на основании документов о школьном образовании

Абитуриенты из ОРДЛО могут поступать в украинские ВУЗы без ВНО

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