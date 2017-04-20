Абитуриенты из ОРДЛО могут поступать в украинские ВУЗы без ВНО

Для обучения в высших учебных заведениях Украины поступающим с оккупированных территорий больше не обязательно иметь сертификат о прохождении ВНО, аттестат или свидетельство об окончании среднего образования.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам оккупированных территорий Украины, передает До ТеБе.
Поступать в ВУЗы такие абитуриенты смогут через образовательные центры "Донбасс - Украина", которые будут работать с 19 июня по 30 сентября на базе перемещенных с оккупированных территорий ВУЗов, а также находящихся на территории Донецкой и Луганской областей, в Киеве и Харькове.
- Лицо, которое не имеет свидетельства / аттестата, обращается к одному из этих центров для прохождения годового оценивания, государственной итоговой аттестации и поступления в ВУЗ по упрощенной процедуре, - сообщают в МинВОТ.
Для этого абитуриентам необходимо лишь выбрать один из образовательных центров, лично подать заявление, заполнить образовательную декларацию и сдать два экзамена ГИА (украинский язык и история Украины) и вступительный экзамен, установленный учебным заведением.