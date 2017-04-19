В Николаевской объединенной общине определили опорную школу

Опорной школой объединенной территориальной общины стала Николаевская общеобразовательная школа №1.
Об этом свидетельствует протокол конкурсной комиссии по определению опорного учебного заведения, сообщает сайт Николаевского городского совета.
В частности, СОШ №1 получила 255 баллов из 300 возможных по основным показателям оценки: количество учеников, удобство расположения заведения, квалификация сотрудников, наличие специализированных кабинетов, библиотеки, актового зала, условия для обучения детей с ограниченными возможностями.
Следует отметить, что в конкурсе на опорноеучебное заведение принимали три общеобразовательные школа и гимназия Николаевки, а также школы сел ОТГ - Малиновский и Рай-Александровская.
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