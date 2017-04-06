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В Константиновском районе определились с учителем года

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Общество / Образование
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В Константиновском районе определились с учителем года

В Константиновском районе прошел праздник «Учитель года 2017» «Лучший работник года» в сфере образования – 2017 года.

Педагогов поздравили и.о. председателя Константиновской райгосадминистрации Олег Исаков, заместитель председателя районного совета Лариса Степаненко.

Победителями конкурса «Учитель года 2017» в номинации «Учитель начальной школы» стала Виктория Дяченко (Новодмитриевская УВК), в номинации «Учитель биологии», «Лучший руководитель учебного заведения» - Елена Фостик (Зорянская СШ), в номинации «Лучший руководитель кружка»- Елена Горичева (Белокузьминовспя ООШ).

Все победители и лауреаты были награждены Почетными грамотами и благодарностями районного совета, грамотами отдела образования райгосадминистрации, денежными вознаграждениями.

На празднике присутствовали заместитель председателя райгосадминистрации Виктория Лоцман, руководитель аппарата райгосадминистрации Людмила Тараник, начальник отдела образования райгосадминистрации Наталья Виниченко.

Номера художественной самодеятельности педагогам подарили воспитанники кружков художественной самодеятельности школ района.


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