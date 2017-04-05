Педагоги Бахмутской школы №5 повышают свою квалификацию

Педагогический состав Бахмутской школы №5 постоянно стремится совершенствованию. Так и в течение весенних каникул учителя не теряют времени, потому что 30 членов коллектива стали участниками корпоративных курсов «Психолого-педагогическое сопровождение личности, оказавшейся в сложных жизненных обстоятельствах», которые проводятся в формате тренинга.
Главным тренером и организатором курсов является заведующий кафедрой дошкольного, начального образования и развития личности Донецкого облИППО Валентина Поуль.
В течение первого дня тренинга, педагоги ознакомились с целями и задачами, над которыми будут работать пять дней, а также узнали много новой и полезной информации о структуре и планирования тренинговых занятий, цели, разновидностей двигательной активности и их классификации.
Кроме того, в течение всего мероприятия учителя делились друг с другом хорошим настроением, ведь получили от первого дня много положительных эмоций.
Впереди педагогов ждут еще четыре дня интересных задач и упражнений.