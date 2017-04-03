Воспитанники ЦДЮТ стали участниками конкурса по техническому моделированию

С целью поддержки и развития творческих способностей воспитанников, с 27 по 31 апреля 2017 года в пгт. Александровка на базе центра детского и юношеского творчества, состоялась выставка работ учащихся младшего школьного возраста по начальному техническому моделированию.
В конкурсе приняли участие ученики Александровской ООШ, Спасско-Михайловской СОШ (II место) и Новостепанивський УВК (I место).
Жюри конкурса рассмотрело как индивидуальные работы, выполненные в разных техниках, так и коллективные.
Конкурсные работы подавались по следующим направлениям технического моделирования: -авто; -авиа; -судно; -ракетомодели; -модели различных машин и мягких игрушек.
Лучшие изделия будут направлены в областной конкурс по начальному техническому моделированию в городе Славянск.