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Павловская школа отметила свой 50-летний юбилей

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Общество / Образование
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Павловская школа отметила свой 50-летний юбилей

Сегодня, 29 марта, состоялось торжественное празднование 50-летнего юбилея Павловской общеобразовательной школы I-III степеней. Это событие собрало большое количество гостей и жителей общины.

Приветствуя «юбиляра», на праздник пришли председатель Марьинской райгосадминистрации, руководитель районной военно-гражданской администрации Владимир Мороз народный депутат Украины Сергей Сажко, начальник отдела образования райгосадминистрации Людмила Зайцева, сельский председатель Елена Сосюра, ветераны педагогического труда и бывшие выпускники школы.

Далекий 1967 год. Именно в этот год открылись двери новой светлой средней школы в селе Павловка.

Коридоры еще пахли свежей краской, новой мебелью и в них витал дух юности, удалой закалки и больших надежд. С радостью ученики переселялись из старых хозяйственных помещений в новые светлые классы. И вот долгожданный момент: символический ключ от школы передано директору Заике Ивану Филатовичу.

Именно он пригласил в школу пятьдесят лет спустя первых первоклассников, и именно он столько лет назад прощально расставался с первыми выпускниками. Более 14 500 светлых торжественных и обычных трудовых дней помнят эти светлые коридоры, уютные классы и кабинеты.

Сегодня невозможно перечислить всех учителей, которые отдали своей школе не один десяток лет. Школа помнит всех, кто всю свою жизнь без остатка отдал прекрасному на Земле - воспитанию детей, формированию будущего, в котором нам всем жить. Минутой молчания присутствующие вспомнили тех, кто работал и учился в стенах школы и кого уже нет с нами.

Окунуться в прошлое, в свои воспоминания смогли все, кто присутствовал на праздничном концерте.

Слова поздравления с юбилеем прозвучали от главы района Владимира Мороза. Он поблагодарил педагогов за мастерство, неравнодушие и ответственное отношение к избранному делу и вручил на долгую память - компьютер.

Свои поздравления выразили и гости праздника и подарили памятные подарки. Так, народный депутат Украины Сергей Сажко представил многофункциональное устройство, а начальник отдела образования райгосадминистрации Людмила Зайцева, для хозяйственных нужд учебного заведения, подарила газонокосилку.

Праздничное настроение присутствующим обеспечили местные любители и творческие коллективы демонстрируя праздничные номера.


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