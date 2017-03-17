Лента новостей

01:12
Постельное белье из сатина. Виды ткани
00:50
Школьникам Бахмута подарили ранцы
00:46
Покровск завалили мусором из Львова
16:30
Милиционера за сотрудничество с ДНР освободили от уголовной ответственности
16:00
Отопительный сезон в городах Донетчины завершится раньше срока
15:54
ЛЭП под Авдеевкой восстановлена
15:42
Многомиллионное оборудование ДФС может выйти из строя
14:25
В Константиновке повысили стоимость проезда в автобусах
13:45
Порошенко утвердил санкции против банков РФ
12:02
В прифронтовых городах Донетчины действуют усиленные меры безопасности
10:55
На автостанции "Мотель" в Донецке высадили ели
10:44
Захарченко прибыл в Крым с "официальным" визитом
10:31
Фискалы Донетчины открыли уголовные производства на сумму более 44 млн гривен
10:21
Национализация по-украински
00:26
В Славянске начались мероприятия посвященные Японии
00:14
В Бахмуте подвели итоги проекта развития города за 2016 год
23:57
Кейтеринг – удобно и экономично
19:46
Украинцы раскупают сельхозтехнику
19:43
Кластерный подход в экономике
12:47
Жителей Константиновки приглашают познакомиться с борцами за независимость Украины
12:18
Киев прекращает транспортное сообщение с ЛДНР
11:49
Порошенко о действиях Парасюка: "Это позор"
11:26
Стартовые пакеты "Феникс" уже продают в 5 раз дороже
11:23
Декларируя состояние, граждане Донетчины уже уплатили в бюджет 2,5 млн гривен
10:52
В Мариуполе отлавливают и усыпляют бродячих животных
10:36
В ДНР началась регистрация пациентов из подконтрольного Украине Донбасса
10:10
Кредит МВФ дорого обойдется украинцам
10:01
Жители Краматорска провели митинг в поддержку торговой блокады ОРДЛО
00:51
В Ясиноватском районном методическом кабинете провели семинар-практикум
00:47
За 2016 год отдохнуло и оздоровилось 1724 ребенка из Марьинского района
00:35
Учебные заведения Ясиноватского района отметили День украинского добровольца
00:31
Иверская школа получила долгожданный подарок - школьную столовую
00:23
Валерия Лутковская провела прием граждан в Волновахе
00:17
На горе Карачун состоялось мероприятие по чествованию памяти погибших воинов
21:52
Какие игрушки покупать ребенку
21:16
Павел Жебривский встретился с ветеранами АТО
19:57
Джигурда больше не «гражданин» ДНР
19:25
Фонд «Поможем» работать в ДНР больше не будет - Захарчеко
19:06
Бизнес в Марьинке сократился на 70%
18:52
Выбираем чудо устройство - квадрокоптер
17:07
Через «Prozorro» в Донецкой области хотели провернуть аферу на 3,5 млн гривен
16:31
В Донецке решили провести масштабный ремонт дорог
16:16
Пять простых способов сбросить вес
15:55
Пенсионерку осудили на 5 лет за организацию референдума
15:49
Перемещение товаров в зоне АТО будет происходить по новым правилам
Все новости

Архив публикаций

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Школьникам Бахмута подарили ранцы

0
24
Общество / Образование
0
Школьникам Бахмута подарили ранцы

В Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) ученики 1-11 классов общеобразовательных школ № 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 18, 24 получили школьные принадлежности от детского фонда ООН UNICEF в общем количестве 4880 рюкзаков.

Дети были приятно удивлены канцелярскими наборами, которые находились в детских ранцах – теперь каждый ученик имеет полноценный набор для творчества: краски, цветную бумагу, клей и многое другое.

Для младших и старших классов были сформированы разные канцелярские наборы.

Такая помощь не впервые предоставляется учебным заведениям Управления образования Бахмутского городского совета.

«Это уже не первая помощь от организации UNICEF. Так, команда нашей школы принимала участие в турнире по волейболу среди школьников Донецкой области под эгидой UNICEF. Наша команда заняла второе место и получила комплекты очень хорошей спортивной формы. Мы благодарны неравнодушным людям, которые оказывают поддержку детям прифронтовых городов», – отметила директор общеобразовательной школы №10 Раиса Говорун.

UNICEF является мировым лидером по защите прав и интересов детей. К решению детских проблем UNICEF привлекает широкий круг тех, кто может и должен позаботиться о будущем новых поколений, активно сотрудничая с правительствами и научными учреждениями, представителями бизнеса и общественными организациями, больницами и учебными заведениями, информируя о проблемах детей, предлагая проверенные и эффективные решения, стимулируя законодательные изменения.

06274


Похожие публикации

17-02-2017
Ученики и педагоги Красногоровской общеобразовательной школы получили помощь
15-08-2016
Школы Бахмута с нового учебного года становятся украиноязычными
28-07-2016
ARDA и UNICEF обеспечило водой прифронтовой село
7-06-2016
В Марьинке и Красногоровке открылись Центры поддержки семьи
24-05-2016
Школа Добропольского района получила помощь от ООН
13-03-2016
UNICEF планирует восстановить 47 школ в Донецкой и Луганской областях

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх