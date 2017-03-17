Школьникам Бахмута подарили ранцы

В Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) ученики 1-11 классов общеобразовательных школ № 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 18, 24 получили школьные принадлежности от детского фонда ООН UNICEF в общем количестве 4880 рюкзаков.
Дети были приятно удивлены канцелярскими наборами, которые находились в детских ранцах – теперь каждый ученик имеет полноценный набор для творчества: краски, цветную бумагу, клей и многое другое.
Для младших и старших классов были сформированы разные канцелярские наборы.
Такая помощь не впервые предоставляется учебным заведениям Управления образования Бахмутского городского совета.
«Это уже не первая помощь от организации UNICEF. Так, команда нашей школы принимала участие в турнире по волейболу среди школьников Донецкой области под эгидой UNICEF. Наша команда заняла второе место и получила комплекты очень хорошей спортивной формы. Мы благодарны неравнодушным людям, которые оказывают поддержку детям прифронтовых городов», – отметила директор общеобразовательной школы №10 Раиса Говорун.
UNICEF является мировым лидером по защите прав и интересов детей. К решению детских проблем UNICEF привлекает широкий круг тех, кто может и должен позаботиться о будущем новых поколений, активно сотрудничая с правительствами и научными учреждениями, представителями бизнеса и общественными организациями, больницами и учебными заведениями, информируя о проблемах детей, предлагая проверенные и эффективные решения, стимулируя законодательные изменения.
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