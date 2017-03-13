В Константиновке обсудят, каким будет образование Донетчины

На общественные обсуждения в Константиновке приглашают педагогов, родителей и школьников.
Константиновское управления образования получило проект региональной образовательной программы "Образование Донетчины в европейском измерении. 2017-2020 годы". Документ предусматривает новации в системе образования: частные детсады, усиление семейного воспитания, автономию учебных заведений, создание образовательных округов, привлечение мирового опыта, внедрения инклюзивного образования, открытие центров сертификации для повышения уровня учителей, назначения директоров школ на конкурсной основе.
Для ознакомления проект разослали по учебным заведениям. Свои предложения могут подать педагоги, родители, школьники. Всех желающих приглашают 17 марта на 15 часов в Константиновский лицей. В формате "мирового кафе" должны выработать совместные предложения, которые предложат в области, а затем на их базе примут и городскую программу развития образования.
ДоТеБе