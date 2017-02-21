Выпускники Белицкого профлицея стали сотрудниками ДТЭК

Сергей ТАРУТА: «Мы развернули широкомасштабную работу по привлечению инвестиций, чтобы улучшить жизнь наших людей»

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