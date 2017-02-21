Выпускники Белицкого профлицея стали сотрудниками ДТЭК

21 февраля 7 лучших выпускников Белицкого профессионального лицея получили сертификаты о трудоустройстве. Сергей Попов, Олег Кузьмин, Андрей Саенко, Юрий Попов, Николай Дынник, Руслан Литвинов и Даниил Кулинич по результатам прохождения практики приглашены на работу в шахтоуправление Добропольское. Они будут работать горнорорабочими и машинистами подземных установок.
«За 4 года мы приняли на работу 24 выпускника Белицкого лицея. Сегодня еще семь молодых горняков, которые проявили себя наилучшим образом, стали частью нашей шахтерской семьи. Предприятию, как никогда, нужны квалифицированные специалисты, готовые рационально подходить к производственным вопросам, видеть возможности оптимизации затрат и повышения эффективности. Вся ставка – на людей, стремящихся эффективно работать. От наших общих усилий сегодня зависит и жизнь шахт, и благосостояние наших семей, и стабильность всего региона», - отметил на церемонии награждения главный энергетик шахтоуправления Добропольское и глава оценочной преддипломной комиссии Сергей Потоцкий.
В феврале 2013 года был подписан договор о сотрудничестве между шахтоуправлением Добропольское и Белицким профессиональным лицеем. В рамках документа предприятие принимает учащихся на производственную практику, предоставляет возможность стажировки и обучения на базе структурных подразделений ДТЭК ШУ Добропольское. В период действия договора производственную практику прошло более 130 учеников.