В Торецке школьникам рассказали об истории родного города

18 февраля 2017 года исполняется один год с момента принятия Верховной Радой Украины решения о переименовании города Дзержинска в город Торецк. Поэтому накануне этой даты ученики школ города начали проведение мероприятий, посвященных этой недавней, но очень важной памятной дате для торетчан.
16 февраля в специализированной общеобразовательной школе I-III ступеней №3 с целью воспитания у детей чувства гордости за свой край, родной город, его историческое прошлое и настоящее, формирование патриотизма, национального сознания учащихся прошел воспитательный час «Моя маленькая Родина».
Славное историческое прошлое, героические события и знаменитые люди, которые творили прошлое и настоящее города, воспитывают в нас чувство гордости за свой край, желание жить и работать на благо своей земли. Мы должны чтить имена земляков, которые оставили после себя незабываемую память. Названия улиц говорит о том, что история - сложная, противоречивая, но это наша история, и забывать о ней мы не можем.
Сегодняшние дети в будущем передадут эту историю уже своим детям и внукам, и уже никто на вопрос: «Кто такой Иван Карабиц?» Не скажет: «Я не знаю». Именно эти мотивы пронизывали воспитательные мероприятия, которые состоялись в школе сегодня. Учащимися собраны разнообразные материалы об истории города, наших земляков, в том числе и воспоминания о них. Результатом этой работы стала презентация проекта «Торецк. Имена земляков на карте города».
Были упомянуты имена славного казака Антона Щербины, который в свое время поселился в живописном месте на правом берегу реки Кривой Торец; Ивана Федоровича Карабица - известного композитора, заслуженного деятеля культуры Украины, Почетного гражданина нашего города Седнева Евгения Ивановича - почетного гражданина города, известного поэта и композитора; Виктора Ярославича Сорочука - заслуженный деятель искусств Украины и другие.