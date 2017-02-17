Ученики и педагоги Красногоровской общеобразовательной школы получили помощь

В феврале 2017 года ученики и педагоги Красногоровской общеобразовательной школы I-III ступеней №5 получили помощь от детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Учебные кабинеты 5-9 классов укомплектованы новой школьной мебелью (партами, стульями, учебными шкафами).
Центром помощи «Спасем Украину», координаторами которого являются Алексей Федченко и Алексей Барканов были переданы пять компьютеров Lenovo для комплектации кабинета информатики.
Спасибо всем неравнодушным. Выражаем уверенность в сохранении сложившихся дружественных отношений и надеемся на дальнейшее сотрудничество.