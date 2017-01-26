Программа Развития ООН запускает первую в Украине Академию Краудфандинга

4 февраля в Киеве при поддержке Программы Развития ООН в Украине стартует первая Академия Краудфандинга для предпринимателей, пострадавших от конфликта на Донбассе.
Студентами Академии стали предприниматели, которые уже были грантополучателями или участвовали в конкурсе бизнес-грантов ПРООН. Все они – переселенцы или местные жители Донецкой и Луганской областей, чей бизнес пострадал в результате конфликта. Эксперты по краудфандингу отобрали 15 наиболее интересных и социально значимых проектов, предложенных участниками.
Направления отобранных бизнесов очень разные. Например, Яна Дидковская из Полтавы планирует с помощью краудфандинга профинансировать создание сайта о медицинском туризме в Украине для иностранцев, а Дмитрий Боровченко из Киева хочет решить жилищные проблемы вынужденных переселенцев с Востока Украины и Крыма и построить дом площадью 100-150 кв. м по популярной на Западе каркасной технологии. Геннадий Леляков собирается предоставлять услуги в сфере садоводства и ландшафтного дизайна для учебных заведений в Луганской области. Есть и те, кто планирует обучать и развивать детей или предоставлять юридические услуги. Также участниками были предложены идеи в IT-сфере, гостинично-ресторанном и туристическом бизнесе.
Как убедить людей, что идея совсем незнакомого человека действительно стоит внимания, и, что в нее целесообразно инвестировать? Именно этому международные и украинские эксперты вместе с командой ПРООН будут учить предпринимателей в Академии Краудфандинга.
В течение февраля в Академии украинские предприниматели узнают, что нужно для запуска успешной краудфандинговой кампании, как создать концепцию и бизнес-план для ее проведения. А в марте они уже запустят собственные бизнесы на онлайн-платформе «Спильнокошт». Таким образом, участники планируют привлечь на реализацию предложенных идей от 10000 до 75000 гривен инвестиций. С каждой группой предпринимателей будет работать ментор, который поможет участникам с проектами в течение всего срока обучения в Академии Краудфандинга.
Еще несколько лет назад слово «краудфандинг» было непонятным для большинства украинцев, а сейчас на краудфандингових платформах собираются десятки тысяч гривен для реализации различных проектов. И все же идея собирать, таким образом, средства на развитие и открытие бизнеса – новая для Украины. По словам представителей ведущей краудфандинговой платформы «Спильнокошт», раньше украинцы таким методом искали финансирование больше для некоммерческих проектов.
Эта инициатива реализуется Программой восстановления и налаживания мира ПРООН благодаря финансовой поддержке Посольства Великобритании в Украине.