Лента новостей

15:01
На митинге в Покровске чуть не избили журналистку
14:56
«Печеньки» уходят. Нуланд подала в отставку
14:46
В Бахмуте массово прекращают деятельность предприниматели
14:32
ID-паспорт теперь можно оформить в Мариуполе
14:17
В Донецке ввели в эксплуатацию новый банкомат «ЦРБ»
14:08
Коломойский отказался финансировать ФК Днепр
13:57
Фильтровальную станцию обстреляли из минометов
13:47
На дорогах ДНР проходят работы по очистке снега и льда
13:29
Программа Развития ООН запускает первую в Украине Академию Краудфандинга
13:06
Электронные деньги в Украине, какие преимущества они дают?
12:48
Интерьер в стиле кэжуал - сочетание оригинальности и вкуса
12:21
Из каких материалов лучшие покрывала
12:11
В Петровском районе из-за обстрела разрушено 9 домов
11:50
В Мариуполе задержали экс-участкового, который отобрал квартиру и деньги у сироты
11:23
«Артемсоль» в 2016 году пополнило бюджеты всех уровней на 316 миллионов гривен
11:20
За год таможенники Донетчины выдали почти 1580 сертификатов в страны ЕС
01:50
Поселок Крымское на Луганщине отрезан от цивилизации
01:28
Под Славянском КрАЗ Нацгвардии протаранил две легковушки
01:12
В Покровске полицейские обнаружили больного четырехлетнего ребенка
00:03
Дизайн интерьера в скандинавском стиле
23:28
Венгрия - страна термальных курортов
23:07
Кухонный путеводитель – секреты правильного выбора смесителя для кухни
22:36
Руководство Азовского судоремонтного завода обвиняет силовиков в препятствовании деятельности
21:32
Получить кредит в 2017 году стало проще
20:42
Северодонецк может остаться без водоемов
20:21
Как подобрать для ребенка идеальное детское постельное белье
19:31
Александр Хуг проведет пресс-брифинг в Краматорске
19:28
В ПАСЕ потребуют выборов в Раду на Донбассе
19:20
Обустраиваем детскую игровую зону на территории загородного дома
18:29
Преимущества солнечной энергии в нашем быту
18:01
Украинцы не спешат оформлять отсрочку на оплату ЖКХ
17:57
Власти хотят снова повысить цены на поезда
17:46
Многоэтажки Славянска оснастят бесплатными счетчиками тепла
17:35
Топ-6 аксессуаров для эффективного использования планшета
17:18
Налоговики Донетчины изъяли контрабандные сигареты на 1 миллион
14:51
На Чонгаре построили вышку для вещания на Крым
14:28
Студенты Донетчины приняли участие в областных мероприятиях по случаю Дня Соборности Украины
13:41
История ветерана моды: полет «авиатора»
13:21
В Украину возвращаются морозы
13:15
В Мариуполе подорожает проезд в общественном транспорте
13:02
Тельмановский район оказался под обстрелом, повреждены жилые дома
12:57
В ДНР «национализировали» почти 60 рынков
12:41
В Константиновском медицинском училище открыли музей
12:34
Жители Покровска и Доброполья "подарили" интернет-мошенникам более 20 тысяч гривен
12:27
Ассута клиника
Все новости

Архив публикаций

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Программа Развития ООН запускает первую в Украине Академию Краудфандинга

0
48
Общество / Образование
0
Программа Развития ООН запускает первую в Украине Академию Краудфандинга

4 февраля в Киеве при поддержке Программы Развития ООН в Украине стартует первая Академия Краудфандинга для предпринимателей, пострадавших от конфликта на Донбассе.

Студентами Академии стали предприниматели, которые уже были грантополучателями или участвовали в конкурсе бизнес-грантов ПРООН. Все они – переселенцы или местные жители Донецкой и Луганской областей, чей бизнес пострадал в результате конфликта. Эксперты по краудфандингу отобрали 15 наиболее интересных и социально значимых проектов, предложенных участниками.

Направления отобранных бизнесов очень разные. Например, Яна Дидковская из Полтавы планирует с помощью краудфандинга профинансировать создание сайта о медицинском туризме в Украине для иностранцев, а Дмитрий Боровченко из Киева хочет решить жилищные проблемы вынужденных переселенцев с Востока Украины и Крыма и построить дом площадью 100-150 кв. м по популярной на Западе каркасной технологии. Геннадий Леляков собирается предоставлять услуги в сфере садоводства и ландшафтного дизайна для учебных заведений в Луганской области. Есть и те, кто планирует обучать и развивать детей или предоставлять юридические услуги. Также участниками были предложены идеи в IT-сфере, гостинично-ресторанном и туристическом бизнесе.

Как убедить людей, что идея совсем незнакомого человека действительно стоит внимания, и, что в нее целесообразно инвестировать? Именно этому международные и украинские эксперты вместе с командой ПРООН будут учить предпринимателей в Академии Краудфандинга.

В течение февраля в Академии украинские предприниматели узнают, что нужно для запуска успешной краудфандинговой кампании, как создать концепцию и бизнес-план для ее проведения. А в марте они уже запустят собственные бизнесы на онлайн-платформе «Спильнокошт». Таким образом, участники планируют привлечь на реализацию предложенных идей от 10000 до 75000 гривен инвестиций. С каждой группой предпринимателей будет работать ментор, который поможет участникам с проектами в течение всего срока обучения в Академии Краудфандинга.

Еще несколько лет назад слово «краудфандинг» было непонятным для большинства украинцев, а сейчас на краудфандингових платформах собираются десятки тысяч гривен для реализации различных проектов. И все же идея собирать, таким образом, средства на развитие и открытие бизнеса – новая для Украины. По словам представителей ведущей краудфандинговой платформы «Спильнокошт», раньше украинцы таким методом искали финансирование больше для некоммерческих проектов.

Эта инициатива реализуется Программой восстановления и налаживания мира ПРООН благодаря финансовой поддержке Посольства Великобритании в Украине.



Обзор новых обувных трендов 2017

Похожие публикации

13-07-2016
ПРООН поддерживает местные советы Донецкой и Луганской областей
6-07-2016
Правительство Японии во второй раз поддерживает учебную программу ПРООН для переселенцев
30-06-2016
Объявлены лучшие истории предпринимателей-переселенцев
29-02-2016
Более 90 предпринимателей Донетчины получили гранты от правительства Японии
23-09-2015
Количество переселенцев в Украине составляет более 1,5 млн человек
30-06-2015
ООН: Число жертв конфликта на Донбассе достигло 6,5 тыс. человек

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх