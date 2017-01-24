В Великоновоселковском районе провели Библио non-stop

В рамках проекта "Ени сала - наше общество» при поддержке Международной организации по миграции (МОМ) IOM Ukraine представительство в Украине, 23 января работниками Центральной районной библиотеки для взрослых во главе с учителем Нескучненской СОШ им. М.Корф Бессарабом П.В. проведено Библио non-stop, посвященный Дню Соборности и свободы Украины.
В течение дня учащиеся 9-11 классов имели возможность посмотреть презентацию «Путь к соборности», документальный фильм «Акт воссоединения: воссоздание исторической правды» и прослушать лекцию «Моя единственная Украины», принять участие в викторине «Моя страна - Украина» (команда победителей получила подарки от МОМ) и пройти анкетирование «Родина для меня - это ...». Конечным этапом этого интересного дня стала акция-призыв «Читать - модно!».