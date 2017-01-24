Константиновка получила шестьсот современных украинских книг

Константиновская библиотека получила книги в рамках государственной программы "Украинская книга", пишет До ТеБе.
Такого количества экземпляров в библиотеке давно не видели.
- Здесь разные книги - есть переиздана классика, есть много современных авторов - Лина Костенко, Оксана Забужко, Иван Андрусяк, Сергей Жадан, Александр Дерманский, Мария Матиос и другие. Есть литература со школьной программы. Важно, что книги поступили в четырех-пяти экземплярах, и мы сможем распределить их по нашим филиалам, находящихся в отдаленных уголках города. В последнее время мы наблюдаем, что люди проявляют интерес к украинской книги, - рассказала Евгения Уварова - ведущий библиотекарь Константиновской центральной городской публичной библиотеки.