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Константиновка получила шестьсот современных украинских книг

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Общество / Образование
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Константиновка получила шестьсот современных украинских книг

Константиновская библиотека получила книги в рамках государственной программы "Украинская книга", пишет До ТеБе.

Такого количества экземпляров в библиотеке давно не видели.

- Здесь разные книги - есть переиздана классика, есть много современных авторов - Лина Костенко, Оксана Забужко, Иван Андрусяк, Сергей Жадан, Александр Дерманский, Мария Матиос и другие. Есть литература со школьной программы. Важно, что книги поступили в четырех-пяти экземплярах, и мы сможем распределить их по нашим филиалам, находящихся в отдаленных уголках города. В последнее время мы наблюдаем, что люди проявляют интерес к украинской книги, - рассказала Евгения Уварова - ведущий библиотекарь Константиновской центральной городской публичной библиотеки.



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