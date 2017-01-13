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Русский язык вернулся в школы как второй иностранный

Украинский язык в школах Донецка будут изучать факультативно

С сегодняшнего дня началась регистрация на ВНО

Украинский язык исключен из обязательной программы в школах ДНР

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