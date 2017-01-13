Украинский язык исключен из обязательной программы в школах ДНР

Как сообщила «министр» образования самопровозглашенной ДНР Лариса Полякова, украинский язык больше не является обязательным для программы «государственных» экзаменов в школах «республики».
«Украинский язык был убран из списка предметов для сдачи ГИА. По предварительным результатам мониторинга, который мы проводили в течение первого семестра и во время подготовки нормативной базы для вступительной кампании, в нем не было потребности, не было запроса и вообще желающих сдавать украинский язык», — пояснила Полякова.
Но, не смотря на это, изучение украинского языка в школах остается. Список обязательных предметов для сдачи экзаменов 9-х классов – это математика и русский язык. Для 11-х классов обязательный экзамен будет только русский язык.