Началась регистрация на пробное ВНО

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В Украине началась регистрация абитуриентов на ВНО

В Украине начинается регистрация на пробное тестирование-2013

Сегодня состоится пробное тестирование по математике, истории Украины, химии, географии

С сегодняшнего дня началась регистрация на ВНО

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