Лента новостей

16:43
Сильное тело – сильный дух
16:21
Вся суть маркетинга в Интернете
15:57
След Медведчука в заказной информационной атаке на кардиохирурга Тодурова вывел на политтехнолога Ульяны Супрун
15:22
По итогам 2016 года бизнес Донетчины перечислил в бюджеты свыше 13 миллиардов гривен
14:49
Пенсии жителям оккупированного Донбасса выплатят после выполнения Минских соглашений
14:09
Завтра в центре Донецка проведут замену сетей горячего водоснабжения
13:53
В Мариуполе безработный избил полицейского
13:01
Качественная выездная химчистка мебели от проверенной компании
12:57
Какие украшения можно носить на работе
12:39
В Торецке из-за пожара погиб человек
12:34
ЕС требует от Украины новые реформы
11:06
Началась регистрация на пробное ВНО
01:58
Как привлечь клиентов в Интернет проект?
01:28
Травмы колена и их симптомы
17:05
Яркий фестиваль вертепов «Рождественские перезвоны» состоялся в Краматорске
15:35
На ремонт дорог в ДНР, потратят 933 миллиона рублей
14:32
Обстрелян поселок Безыменное, ранен ребенок
14:21
У украинцев вырастут зарплаты, но реальный доход вряд ли
12:26
В Германии допустили развал Евросоюза
12:13
Как купить квартиру без первоначального взноса?
12:00
Обстрела не было – жители Харцызска
11:32
В Донецке прошли рождественские гуляния
11:07
В Константиновке на вокзале звучали колядки
11:00
Устойчивый доллар
10:50
«Качели» безналичного доллара, снижение наличного лимита - итоги прошлой деловой недели
00:04
Как отправиться на ПМЖ в Германию?
13:20
В Константиновке и Лимане назначены новые начальники полиции
22:03
СБУ вызвала на допрос Павла Губарева
21:47
Какие они социокультурные принципы правового воспитания
20:57
Как выращивать овощи на подоконнике
20:24
В Краматорске начали реконструировать общежития для ВПЛ
19:48
Ремонт в ванной — дешево и функционально
18:52
В Украине резко снизилось число предпринимателей
14:48
В Славянске утеплили стоматологическую поликлинику
14:41
Почему растет популярность таунхаусов?
14:32
В ДНР за 2016 год было трудоустроено свыше 44 тысяч человек
14:19
Керамическая плитка или пластиковая панель?
14:01
Управление соцзащиты будут получать данные о переселенцах от пограничников
13:57
В Сартане установили мемориальную доску погибшему в АТО земляку
13:54
На помойке в Краматорске нашли мертвого младенца
13:03
Пансионат для престарелых и современные стандарты качества
20:23
Какую дверь выбрать для обеспечения безопасности своей квартиры
20:01
Бои под Горловкой. Обстрелян поселок Зайцево
18:19
В ближайшие дни на территории Донецкой области ожидается резкое понижение температуры воздуха
18:08
Предприятия ДНР вышли на рынки сбыта России – Захарченко
Все новости

Архив публикаций

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Началась регистрация на пробное ВНО

0
120
Общество / Образование
0
Началась регистрация на пробное ВНО

С 10 января начинается регистрация на пробное ВНО 2017 года. Об этом сообщает Донецкий региональный центр оценивания качества образования.

Участники пробного ВНО Донецкой и Луганской областей должны зарегистрироваться на сайте Донецкого регионального центра оценивания качества образования http://test.dn.ua/.

Программа также адаптирована под мобильные устройства.

Регистрация на пробное ВНО будет продолжаться до 31 января 2017 года. Стоимость пробного ВНО составляет 129 грн. Последний день приема платежей - 6 февраля 2017.


Похожие публикации

1-02-2016
С сегодняшнего дня началась регистрация на ВНО
22-10-2013
Пробное ВНО будет стоить 89 гривен
30-03-2013
Сегодня состоится пробное тестирование по математике, истории Украины, химии, географии
1-11-2012
Началась регистрация на пробные тесты
31-10-2012
В Украине начинается регистрация на пробное тестирование-2013
4-01-2012
В Украине началась регистрация абитуриентов на ВНО

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх