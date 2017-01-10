Началась регистрация на пробное ВНО

С 10 января начинается регистрация на пробное ВНО 2017 года. Об этом сообщает Донецкий региональный центр оценивания качества образования.
Участники пробного ВНО Донецкой и Луганской областей должны зарегистрироваться на сайте Донецкого регионального центра оценивания качества образования http://test.dn.ua/.
Программа также адаптирована под мобильные устройства.
Регистрация на пробное ВНО будет продолжаться до 31 января 2017 года. Стоимость пробного ВНО составляет 129 грн. Последний день приема платежей - 6 февраля 2017.