Лента новостей

12:45
Школьники ДНР уходят на зимние каникулы
12:38
НБУ на праздники взвинтил доллар
10:29
Недвижимость Донетчины обогатила местный бюджет вдвое больше, чем в прошлом году
10:10
Стоимость проезда в Константиновке может вырасти до семи гривен
02:09
В Константиновке закрыли двадцать игорных заведений
01:55
В Бахмуте 12 тысяч переселенцев остались без выплат
01:37
Дончане остались без новогодней программы
20:08
Как научить первоклассника учиться
19:37
Мирноргад лидирует среди городов Донецкой области, что создали ОСМД
18:34
Основные плюсы применения керамической черепицы при обустройстве кровли
17:49
Донецкая область на новогодние праздники будет под усиленной охраной
17:39
Так ли хорош новенький айфон, как его малюют?
16:25
Здоровая щитовидка – это возможно
15:56
В Донецке открыли спортивный комплекс "Спарта"
15:34
Холодильник слабо или сильно морозит – что делать?
15:23
В Мангушском районе привели статистику заболевания ОРВИ
15:13
Глава Артемовской райгосадминистрации подвел итоги года
14:08
В НБУ заявили, что украинцы сами обесценивают гривну
12:11
В ЛНР отменил комендантский час на два дня
11:59
В МИД нашли виновного в затягивании безвиза
11:28
В Краматорской детской поликлинике внедряют инновационные технологии
00:03
Способы удаления пней на садовом участке
23:29
Особенности стиля унисекс в одежде
22:54
Кризис в семейных отношениях
17:34
Енакиевский коксохим собирается перерегистрироваться в Дружковке
17:03
В Краматорске обсудили вопросы рационального обращения с отходами и раздельного сбора отходов
13:45
Колодец или скважина, что выбрать?
13:15
Мангушскому району передали новую пожарную машину
12:52
Теперь пенсии будут получать не все – Рева
12:36
Константиновская власть определила, где построят бассейн
11:42
Интернет-магазин "Art Trade" - большой выбор надежного торгового оборудования
11:35
За использование природных ресурсов предприятия Донетчины уплатили 475 миллионов гривен
11:00
В Донецкой области определили лучших спортсменов и тренеров 2016 года
19:47
В Бахмуте сдали в эксплуатацию первую часть городских очистных сооружений
18:33
Экостиль - дыхание живой природы в доме
18:06
Соя прекрасный диетический продукт, который может заменить мясо
17:49
Энергетики ДТЭК восстановили линии электропередачи канала Северский Донец – Донбасс
17:44
В Дружковке состоялось новогоднее театрализованное представление для детей со всей области
17:19
Школы Бахмутского района получили семь школьных автобусов
16:25
В Донецкой области состоялась экологическая конференция
16:17
Восстановленный мост в Северске начал свою работу
13:33
Евромайдан признали госпереворотом
13:27
Что можно узнать о компании Телетрейд по отзывам в интернете
13:14
Порошенко блокирует обмен "всех на всех" - Захарченко
12:41
Энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено
Все новости

Архив публикаций

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Школьники ДНР уходят на зимние каникулы

0
57
Общество / Образование
0
Школьники ДНР уходят на зимние каникулы

Уже завтра школьники самопровозглашенной ДНР уходят на зимние каникулы. Учебный процесс в "республике" начнется 16 января 2017 года. Об этом сегодня сообщили в "министерстве" образования и науки ДНР.

«Согласно структуре учебного года, представленной в базисном учебном плане для общеобразовательных организаций "Донецкой Народной Республики" на 2016-2017 учебный год, зимние каникулы в школах пройдут с 30 декабря 2016 года по 15 января 2017 года», — сказали в пресс-службе ведомства.

Также в "министерстве" заявили, что детские дошкольные учреждения работают в штатном режиме, однако руководство получило задание активизировать профилактику ОРВИ и гриппа.


Похожие публикации

1-02-2016
В 400 школах "ДНР" возобновился учебный процесс
29-01-2016
В школах "ДНР" занятия начнутся 1 февраля
22-01-2016
В Донецке и городах "республики" продлили карантин
7-10-2013
В донецких школах объявили каникулы из-за холодов
7-08-2013
Учебный год начнется в воскресенье
9-08-2012
Занятия в донецких школах начнутся в субботу, 1 сентября

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх