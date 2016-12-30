Школьники ДНР уходят на зимние каникулы

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Занятия в донецких школах начнутся в субботу, 1 сентября

Учебный год начнется в воскресенье

В Донецке и городах "республики" продлили карантин

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