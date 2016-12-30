Школьники ДНР уходят на зимние каникулы

Уже завтра школьники самопровозглашенной ДНР уходят на зимние каникулы. Учебный процесс в "республике" начнется 16 января 2017 года. Об этом сегодня сообщили в "министерстве" образования и науки ДНР.
«Согласно структуре учебного года, представленной в базисном учебном плане для общеобразовательных организаций "Донецкой Народной Республики" на 2016-2017 учебный год, зимние каникулы в школах пройдут с 30 декабря 2016 года по 15 января 2017 года», — сказали в пресс-службе ведомства.
Также в "министерстве" заявили, что детские дошкольные учреждения работают в штатном режиме, однако руководство получило задание активизировать профилактику ОРВИ и гриппа.