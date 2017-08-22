Подбираем подоконник для окна



Подоконник, на первый взгляд, кажется совершенно ненужным дополнением, хотя он выполняет эстетическую и практическую функцию.



Он придаёт больше уюта помещению, особенно, если на нём располагаются комнатные растения. Поэтому для более функционального использования подоконника, он должен быть сделан из правильных, специальных материалов, а также с соблюдением определенных правил и норм, рекомендую подоконник из камня, чуть ниже, в этой статье вы сможете узнать все преимущества подоконной доски изготовленной из этого материала.



Изготовлен подоконник, или как говорят строители - подоконная доска, может быть из различных материалов, отличающихся не только по цене, но и по экологическим и функциональным меркам. Рассмотрим основные виды подоконников и их особенности.



Подоконники сделанные из пластика, самые популярные, потому как они сочетаются с пластиковыми окнами. Их цвет может отличаться в зависимости от качества и количества различных входящих в состав материалов. Поверхность таких приспособлений чаще всего дополнительно обрабатывается или ламинируется, чтобы увеличить стойкость к перепадам температуры, добавить сопротивляемость к царапинам и механическим повреждениям.



Еще один довольно распространенный вид - это подоконные доски, сделанные из комбинированных материалов. В их состав входит очень мелкая древесная стружка и гранулы ПВХ. Такие подоконники становятся более устойчивыми к температурам и долговечными, по сравнению с просто пластиковыми. Также, такой вид более экологически чистый, что важно для некоторых людей.



Элитными и дорогими, эффектно выглядящими и привлекательными, считаются подоконники из камня. Они разделяются на две группы - сделанные из искусственного и натурального камня. Выглядят оба варианта очень изысканно, особенно с учетом многообразия вариантов и форм, которые они могут принять. Более высокие характеристики качества и прочности, сопротивляемости к изменениям погоды, механическим повреждениям, конечно, выделяет их на фоне пластиковых и комбинированных подоконников, но и цена, соответственно выше. Отличие между ними в происхождении камня, использованного при изготовлении. Натуральный камень стоит дороже, но и выглядит эффектнее.



Самыми дешевыми, наверное, являются деревянные подоконники, но и встречаются они редко. Имеющие низкие характеристики прочности и сопротивляемости, они выигрывают у других вариантов лишь своей натуральностью и экологичностью.