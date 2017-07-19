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Остекление балконов: особенности раздвижных конструкций

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Ремонт / В квартире
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Остекление балконов: особенности раздвижных конструкций


Установка остекления на балконах в многоквартирных домах идёт ударными темпами. Если десять лет назад остеклённый промышленным способом балкон вызывал удивление и являлся своеобразным показателем достатка семьи, проживающей в квартире, то сейчас об установке остекления задумываются уже, наверное, все собственники.

Чаще всего остекление балконов проводится с помощью так называемых «раздвижных» оконных систем из алюминия. Такая популярность обусловлена не только удобством раздвижной конструкции, но и её доступной ценой. Сейчас многие владельцы квартир предпочитают сотворить из балкона или лоджии полноценную комнату, и в данном вопросе поможет холодное остекление лоджии, от компании «Winok».

Недорогие раздвижные конструкции


Простой алюминиевый профиль и однослойные стёкла обусловили низкую стоимость раздвижных оконных систем. Они монтируются без утеплителя и уплотнителей, так что даже между хорошо подогнанными рамами может оставаться небольшой зазор, в который проникает холодный воздух. Однако от таких оконных систем и не требуется хорошая теплоизоляция, так как они устанавливаются для защиты балкона от осадков и пыли. Если вы хотите, чтобы на лоджии было тепло, лучше использовать более дорогие, но зато герметичные, пластиковые окна. Кстати, сейчас раздвижные конструкции производятся, в том числе, и из пластика. Пока они не стали популярными, однако в скором времени наверняка появятся компании, предлагающие их установку.

Важнейшее преимущество раздвижных систем для остекления балконов – это их практичность. Створки открывающихся окон не распахиваются внутрь или наружу, а откатываются в сторону по алюминиевым направляющим. Благодаря этому экономится пространство, что особенно удобно, если на балконе сушится бельё. Понятно, что есть у такой системы и недостатки. Проявляются они главным образом в зимнее время, когда балкон начинает промерзать из-за недостаточной теплоизоляции алюминиевых профилей. Особенно много неудобств вызывает лёд, скопившийся в направляющих, по которым движется створка, и мешающий нормально открывать окно. Лёд скапливается в профиле потому, что он не защищён от попадания атмосферных осадков.

Элитный аналог


Есть и более дорогая, и современная раздвижная конструкция. Это так называемые «финские» окна. Они изготавливаются вообще без рам. Огромные стёкла, высотой до 210 сантиметров, закрепляются на направляющих вверху и внизу, а двигаются по ним на роликах. Выглядит такая конструкция просто великолепно, однако и стоит соответственно.


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