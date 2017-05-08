Грамотный выбор мебели для спальни



Приятнее и полезнее всего спать в правильно оформленной комнате. При выборе спального гарнитура рекомендуется следовать нескольким правилам.





Выбор кровати



Сон играет важнейшую роль в жизни человека, поэтому и выбирать спальное место нужно грамотно. Помимо красоты, кровать для спальни должна быть качественной. Большое значение имеет матрас, перед покупкой необходимо его испробовать. У всех свои предпочтения по упругости и твердости поверхности. Но почти каждый человек имеет проблемы с позвоночником, поэтому оптимальным выбором будет ортопедический матрас. На кровати не стоит экономить, даже при наличии хорошего высокого матраса. Существует риск того, что некачественное ложе может попросту не выдержать массивную нагрузку.





Обстановка будуара



Конечно, кровать – главный предмет в спальне, но на ней обустройство комнаты не заканчивается, потому что полупустая спальня неуютная и некомфортная. Чаще всего мебель продаётся комплектом, в который входят прикроватные тумбочки и столик. Нередко прикроватную обстановку дополняют комодом и зеркалом, которое используется не только по назначению. Дело в том, что отражающие поверхности визуально увеличивают пространство. Комод, в свою очередь, обычно состоит из нескольких выдвижных ящиков и применяется для хранения постельного белья. Если размеры комнаты позволяют, то можно приобрести туалетный столик или пуфики. Уют придают также светильники и бра.





Всегда ли качественная мебель дорого стоит?



Главный критерий подбора спального гарнитура – это качество. По внешним признакам трудно понять, надёжна ли мебель. Поэтому покупателям рекомендуется выбирать товары проверенных производителей – как зарубежных, так и отечественных. По большому счету, если предметы изготовлены из качественных материалов, страна происхождения не имеет значения. Но существует своя вечная «элита» и у мебели – это итальянское производство. Такие комплекты считаются образцом долговечности, красоты и стиля. Конечно, они имеют соответствующую стоимость, которую могут заплатить лишь избранные ценители прекрасного.



В качестве заключения можно сказать, что интерьер спальни не может напрягать или вызывать раздражение. В этой комнате должна быть наиболее располагающая к отдыху обстановка. Если мебель приобретается не комплектом, а по отдельности, то обязательно следует умело ее сочетать.