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Как наклеить обои и остаться спокойным

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Ремонт
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Как наклеить обои и остаться спокойным


Кажется, что наклеить обои легко. Но когда начинается работа, появляется много вопросов. С чего начать? Что именно рассматривать? Что требует отдельного внимания? Нужно найти ответы на эти вопросы.

Организация стен для поклейки обоев


Итак, необходимо отодрать прежние обои. В ситуации, когда клей оказался старый, это не составит большого труда. А вот в обратном случае придется потрудиться. На выручку придет вода. Обильно смачивают старые обои используя валик. Оставляют на короткое время и бережно их снимают. Но если обои еще и покрыты водонепроницаемым покрытием, те обои, которые было легко мыть, то нужно засучить рукава. Необходимо взять шпатель и пытаясь не повредить стены поддевать кусочек за кусочком.

И вот от обоев стены освобождены. Теперь нужно разобраться со штукатуркой. Эта работа гораздо легче, штукатурка сама готова отвалиться от стены. Надо лишь только ей чуть-чуть помочь. А вот те дыры, щели, трещины, которые появились надо зашпаклевать, а по завершению этого этапа загрунтовать.

В том случае если стены надо ровнять, можно воспользоваться стартом и финишем, и загрунтовать. Это необходимое действие. В ситуации, когда данный этап опустится, во время поклейки обоев возникнут трудности. Со стен начнет сыпаться пыль, а также мельчайший сор. В таком случае, обои не захотят прилипать к стене. Да еще и штукатурка со временем начнет сниматься. Для грунтовки применяют особые смеси либо обычный клей ПВА (пол-литра на ведро воды). Приобрести клей ПВА можно в интернет-магазине http://kley-pva.com.ua/catalog/itemGroup/10-kley-dlya-kartona-i-bumagi, там же можно и прочесть инструкцию к применению этого клея.

А все это нужно для того чтобы поверхность стены стала гладкой. Теперь внимательно осматривают стены, удаляют все соринки, которые возможно обнаружить. Ведь после поклейки обоев они образуют мелкие бугорки, а это не самая красивая картина. Тщательнее надо следить за этим, если выбор пал на тонкие обои. И вот стены стали идеальными. Настала очередь клея, готовят его по инструкции. Ждут некоторое время, и снова хорошо перемешивают.

Поклейка обоев по прямой стене


В этом деле сквозняки не нужны, необходимо предотвратить их. Нужно просчитать сколько полос необходимо. Это легко, длину стены делят на ширину обоев, нарезают получившееся количество полос, оставляя запас на подрез. Немножко отступают, чтобы потом это действие дало возможность исправить ошибки и прочерчивают ровную линию. Стараются, чтобы она была действительно ровной, для данного действия применяют либо отвес (обычная нитка с утяжелением), либо уровень. Вот с этой линии и начинают наклеивать вторую полосу. Накладывают клей как на полосу, так и на стену, в этом поможет кисточка. Подносят обои к стене и от потолка к полу начинают бережно наклеивать, выполняя это действие с помощью большого валика. Кромку обоев соединяют с чуть раньше отчерченной полосой. Пытаются выдавить весь воздух скопившийся между двумя поверхностями. Намечают карандашом излишек. Отслаивают от стены кромку обоев и отрезают излишек. Все равно нижняя часть обоев закроется плинтусом. Потолки в домах неровные, поэтому оставляют нахлест и на потолок. Отрезают излишек используя канцелярский нож. Аналогичным образом клеят остальные полосы.

Поклейка обоев в малодоступных местах


Намазывают стену между углом и окном, а также обои. Приклеивают материал от потолка вниз до подоконника, на соседнюю стену делают маленький нахлест. Вырезают место под подоконник. Заводят обои за трубы, если не получается, делается небольшой надрез. Прокатывают валиком по обоям до тех пор, пока обои не разгладятся. С помощью ножа и линейки снимают излишек бумаги с соседней стены. Также вырезают местопод окно. Затем приклеивают аналогичным способом обои к соседней стороне, только оставляют нахлест побольше. Прокатывают их валиком, а маленьким валиком закатывают углы. Так и заканчивают работу.

Поклейка обоев все-таки одна из простых работ в ремонте. Но она и сильнее всего бросается в глаза. Поэтому нужно стараться все сделать идеально, чтобы никто не мог придраться.


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