Валенса: Европа не в состоянии "впитать" Украину

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Третьего не дано: президент Польши заявил, что Украина должна выбрать между ЕС и Таможенным союзом

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