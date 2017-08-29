Лента новостей

18:58
Новый учебный год: Что ждет школьников в Мариуполе
18:24
Мужские кроссовки их становление и развитие в нашем обществе
17:03
Донетчина может получить польские инвестиции
14:25
В Песках снова есть электричество
14:20
Россия возвращает Донбасс, Германия снимает санкции
14:09
Прифронтовому городу Донецкой области отключили воду
13:52
Бомбер – куртка американских лётчиков
13:27
Магний и его нехватка: как помочь себе
13:23
КПВВ «Майорск» вновь попал под обстрел
13:21
В Александровке полуторагодовалый ребенок отравился растворителем
12:47
С 1 сентября КПВВ переходят на осенний график работ
12:44
Внешнеторговый оборот Донецкой таможни ГФС достиг 2 млрд 554 млн долларов
21:46
В Часов Яре открыли опорную школу
20:35
Петр Порошенко открыл в Бахмуте социальное общежитие
19:32
«Главная цель - достижение мира в Донецкой области», - Петр Порошенко
17:44
Петр Порошенко открыл опорную школу в Покровске
16:50
В Луганске убили двух «депутатов» народного совета ЛНР
16:38
Прибыльная торговая стратегия для начинающих трейдеров
16:24
В Славянске жгли шины, требуя освободить осужденного за сепаратизм учителя
13:19
Почему Украина все больше торгует с Россией
13:00
«Артемсоль» с размахом отметило свой профессиональный праздник - День шахтера!
12:38
В больнице Донецкой области нашли схрон с взрывчаткой
12:33
Новый лоукостер на украинском авиарынке
12:26
Футболист ФК Шахтер установил рекорд по набиванию мяча под землей
11:54
Перед Днем Независимости сгорел заповедник на Луганщине
11:49
С начала текущего года Донецкая таможня направила в бюджет свыше 3 млрд гривен
11:38
Вблизи Краматорска произошел лесной пожар
11:32
Теперь в ДНР риелторы должны получать «лицензию»
11:26
Боевики со стороны Горловки обстреляли контрольный пункт "Майорское"
18:32
Как нормализовать своё артериальное давление
23:25
Развитие беспроводного интернета
14:26
Комендантский час на День шахтера в ДНР могут отменить
14:15
В Краматорске ввели карантин из-за бешенства
13:40
В Мариуполе на ремонтном заводе горит судно
10:19
Все в онлайн!
22:41
Школе в Алексеево-Дружковке предлагают присвоить имя Алексея Тихого
12:33
Каким должен быть отдых в сауне
12:16
В ЛНР уверяют, что зарплаты у них растут
12:09
На День города Донецка, проезд в муниципальном транспорте будет бесплатным
12:00
Дети Краматорска разрисуют военную технику с передовой
11:43
Женская ночная сорочка — история возникновения
20:27
Какой стиль Вам подойдёт больше всего, советы для женщин
19:47
В Покровске проверили как проходит замена табличек на украинский язык
19:39
«Основная задача - работа с молодежью и для молодежи» - Павел Жебривский
19:31
Спортивную площадку и молодежный центр открыли сегодня в Бахмуте
Все новости

Архив публикаций

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Россия возвращает Донбасс, Германия снимает санкции

0
673
Политика / Политика в мире
-1
Россия возвращает Донбасс, Германия снимает санкции

Санкции против России будут сняты лишь тогда, когда Украина вернет под свой контроль Донбасс. Об этом во вторник, 29 августа, сообщают Известия, ссылаясь на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель на большой ежегодной пресс-конференции в Берлине.

По ее словам, санкции отменят, если Россия выполнит Минские договоренности.

"Санкции будут отменены, когда будет устранена причина", – подчеркнула Меркель.

По данным ТАСС, Меркель сообщила, что снятие санкций положительно отразится и на российской, и на немецкой экономике.


Похожие публикации

29-06-2016
Санкции против России продлят - Меркель
16-03-2015
Меркель: Санкции против РФ зависят от реализации минских договоренностей
18-12-2014
Санкции против России неизбежны - Меркель
9-09-2014
Меркель: Санкции - единственное средство нажима на Россию
29-07-2014
Санкции против России могут быть усилены - Меркель
28-05-2014
В настоящее время Евросоюз не считает необходимым вводить санкции против РФ, - Меркель

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх