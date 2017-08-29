Россия возвращает Донбасс, Германия снимает санкции

Санкции против России будут сняты лишь тогда, когда Украина вернет под свой контроль Донбасс. Об этом во вторник, 29 августа, сообщают Известия, ссылаясь на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель на большой ежегодной пресс-конференции в Берлине.
По ее словам, санкции отменят, если Россия выполнит Минские договоренности.
"Санкции будут отменены, когда будет устранена причина", – подчеркнула Меркель.
По данным ТАСС, Меркель сообщила, что снятие санкций положительно отразится и на российской, и на немецкой экономике.