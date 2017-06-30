Захарченко примет участие в заседании интеграционного комитета «Россия – Донбасс», в Ростове-на-Дону

Как сообщает новостной ресурс "ДАН", сегодня, "глава" самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко примет участие в заседании интеграционного комитета «Россия – Донбасс», которое состоится в Ростове-на-Дону.
Встреча пройдет в Ростовском государственном экономическом университете. Также планируется, что Захарченко встретится со студентами из Донбасса, которые решили получать высшее образование в российских ВУЗах.
Помимо Захарченко, на встрече также будет присутствовать "глава" ЛНР, Игорь Плотницкий.