В мире уже забыли об Украине - Томбинский

Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ЕС не окажет военной помощи Украине – это вопрос к НАТО и конкретным странам – Томбинский

Украина не получит безвизовый режим со странами ЕС на саммите "Восточного партнерства" в Риге - Томбинский

Топ за неделю 5724 1231 1146 1123 1051

Интересное