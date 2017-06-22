Порошенко встретится с Макроном

Встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Франции Эммануэля Макрона состоится в ближайший понедельник, 26 июня, в Париже. Об этом заявил глава украинского государства.
"26 числа нас пригласили встретиться с президентом Макроном в Париже. И у него очень проевропейская позиция. Мы готовимся к переговорам на уровне лидеров на следующей неделе в Нормандском формате и это очень важные и очень эффективные недели для Украины и для Европы", – сказал Порошенко в ходе совместного заявления с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе.
Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко уточнил в Twitter, что планируются телефонные переговоры "нормандской четверки".