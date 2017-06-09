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В Украине решат, давать ли биометрические паспорта жителям ЛДНР или нет

В ЕС недовольны с предложением о старых загранпаспортах для жителей Донбасса и Крыма

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