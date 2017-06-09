В ЕС недовольны с предложением о старых загранпаспортах для жителей Донбасса и Крыма

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Минарелли заявил, что ЕС не согласен с предложением президента Украины Петра Порошенко о предоставлении жителям Крыма и Донбасса загранпаспортов старого типа. Об этом сообщает Европейская правда.
«Подчеркиваю, что безвизовый режим должен работать для всех украинцев, получивших биометрические паспорта», — заявил Мингарелли.
По его мнению, предложение Порошенко противоречит подходу ЕС.
«Я отметил, что речь идет о всех украинцах, поскольку звучали предложения отдельных должностных лиц Украины о том, чтобы жители Крыма и ОРДЛО не получали паспорта, необходимые для безвизового режима. Это противоречит подходу ЕС. Я хочу подчеркнуть, что право на безвизовые путешествия в ЕС должны получить все граждане Украины, независимо от того, где они проживают», — пояснил Мингарелли.
Ранее Порошенко заявил, что хочет оставить старые загранпаспорта для жителей Крыма и Донбасса.