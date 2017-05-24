В Минске договорились о разведении сил в районе Станицы Луганской

Как заявила секретарь "главы" делегации самопровозглашенной ДНР на минских переговорах Дениса Пушилина Виктория Талакина, сегодня, на очередной минской встречи была достигнута договоренность о разведении сил в районе Станицы Луганской. Мероприятия запланировано на 28 мая.
«Особенное внимание переговорщики уделили разведению сил и средств в Станице Луганской. Обсуждение этого вопроса ведется уже более полугода, однако Украина раз за разом срывает этот процесс, — заявила "секретарь Пушилина". — На сегодняшней встрече было достигнуто понимание об осуществлении разведения сил и средств на третьем пилотном участке — 28 мая».