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В Минске договорились о разведении сил в районе Станицы Луганской

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Политика / Политика в мире
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В Минске договорились о разведении сил в районе Станицы Луганской

Как заявила секретарь "главы" делегации самопровозглашенной ДНР на минских переговорах Дениса Пушилина Виктория Талакина, сегодня, на очередной минской встречи была достигнута договоренность о разведении сил в районе Станицы Луганской. Мероприятия запланировано на 28 мая.

«Особенное внимание переговорщики уделили разведению сил и средств в Станице Луганской. Обсуждение этого вопроса ведется уже более полугода, однако Украина раз за разом срывает этот процесс, — заявила "секретарь Пушилина". — На сегодняшней встрече было достигнуто понимание об осуществлении разведения сил и средств на третьем пилотном участке — 28 мая».


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