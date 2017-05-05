ЕС теряет рычаги влияния на Донбассе - Reuters

Инструментов в разрешении кризисов и конфликтов в мире, в том числе и на Донбассе, у Евросоюза становится все меньше. Об этом говорится в статье Reuters.
Так, во время встречи министров иностранных дел Евросоюза в Мальте "главный дипломат Финляндии отметил, что, несмотря на величие организации, все представители ЕС всего лишь "врачи и сварщики", которые пытаются "залатать "проблемы в мире".
Некоторые же министры и дипломаты Евросоюза подчеркивают, что участие в других конфликтах действует в интересах РФ, ведь Союз до сих пор не может преодолеть конфликты в Украине и Сирии.
В частности, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский говорит о "пессимистических и удручающих" настроениях коллег из ЕС, связанных с "многочисленными кризисами в Европе, в частности в Сирии, Ливии и Йемене".
Ситуация на Ближнем Востоке, к сожалению, не очень хорошая. Можно сделать вывод о том, что ЕС имеет очень мало инструментов для воздействия на проблемы в регионе,
– сказал Ващиковский.
Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что членам ЕС необходимо "ускорить темп и уверенность, чтобы играть роль в мире".
В статье отмечается, что представители Евросоюза все еще едины относительно санкций против России и намерены продолжить их в июле 2017 года. Однако, по словам дипломатов, "Европейский союз как блок недостаточно силён, чтобы решить конфликт в восточной части Украины".