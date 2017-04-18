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Представители ДонОГА побывали на встрече Женского информационного центра в Грузии

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Политика / Политика в мире
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Представители ДонОГА побывали на встрече Женского информационного центра в Грузии

Донецкую область представила Лилия Золкина - начальник управления по делам семьи и молодежи Донецкой ОГА и семь представителей групп самопомощи объединенных территориальных общин Лиманской и Николаевской, города Угледар, Мариуполя, Бахмута.

Организатором этой встречи выступил Женский информационный центр (Women's Information Center) и Фонд Тасо (Taso Foundation). Именно эти организации в партнерстве с UN Women течение 2010-2016 годов реализовывали в Грузии проект по мобилизации общин, который имел целью помочь женщинам в провинциях.

Сейчас аналогичный компонент реализует Украинский женский фонд при поддержке UN Women в рамках проекта Программы развития ООН и ООН Женщины при поддержке Европейского Союза.

Нино Модебадзе из Женского информационного центра (WIC) рассказала о проектах, которые реализовывала организация в течение последних 3-х лет, делая упор на успешных практиках и подходах.

Директор WIC Олена Русицкая подчеркнула, что важным аспектом является неравнодушие, поскольку сама такое отношение позволяет постоянно следить за ситуацией и менять ее к лучшему. Одним из примеров Елена привела ситуацию, когда к ним в организацию своего времени обратилась девушка, которая страдала от домашнего насилия и нуждалась в консультации. Учитывая, что в Грузии функционирует государственная "горячая линия", они перенаправили девушку туда и попросили потом еще раз перезвонить в центр, чтобы сообщить помогли ли ей. Когда девушка не позвонила, они сами ее набрали на мобильный и узнали, что та не смогла им еще раз позвонить, поскольку звонки на линию не были бесплатными и у нее во время разговора просто закончились деньги на счету. После этого Женский информационный центр поднял этот вопрос на уровне общества и правительство Грузии внесло изменения в порядок обслуживания линии - звонки на нее бесплатные с любой точки мира. Этот пример очень поразило украинских представительниц, поскольку показал, что сверхважные изменения можно делать даже не имея денег - достаточно было помочь власти идентифицировать проблему и она уже решина.

В Фонде Тасо Марина Табукашвили сначала провела опрос того, как продвигается работа в общинах Донецкой и Луганской области, поскольку она вместе с коллегами из WIC недавно проводили в Украине тренинг, после которого все строили планы.

Выяснилось, что и украинцы уже имеют историю успеха, в том числе сразу несколько представительниц групп самопомощи рассказали о том, что их признали не только на уровне общины, но и на уровне администраций, с их мыслями считаются, и реагируют на обращения и предложения. В частности, Елена Сенченкова, с Белокуракино рассказала о том, что их группа "Сила Единства" подняла вопрос стихийных свалок вблизи населенного пункта, чем заинтересовали местное телевидение и после этого получили приглашение на совещание в районные администрации, где высказали свои предложения. Фактически, уже во многих общинах сотрудничество началось.

Марина Табукашвили также поделилась опытом Фонда Тасо в сборе историй участников проектов, реализованных Фондом и акцент на том, что подобные истории в печатном виде позволяют распространить опыт максимально широко. Поэтому даже устное обсуждение некоторых из них стало полезным для украинок. Собственно фраза, вынесенная в заголовок, была сказана Мариной и стала одной из многих за сегодня "крылатых выражений".


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