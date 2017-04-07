В Чехии больше нет "посольства" ДНР

Как сообщает чешское издание Hlidacipes.org, суд Чехии принял решение о начале процедуры ликвидации так называемого представительского центра самопровозглашенной ДНР, которое было открыто сепаратистами.
Прошлой осенью Министерство иностранных дел Чехии требовало судебного запрета, однако на то время, суд нуждался в дополнительной информации. Но уже сегодня, представителю «центра» Нели Лисковой передали решение суда, в котором описана процедура ликвидации.
Нели Лискова сама лично подтвердила, что она получила официальное решение суда. "В настоящее время я получила документ о возбуждении производства по делу о ликвидации посольства "Донецкой народной республики", - отметила она.