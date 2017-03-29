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Представители Донецкой ОГА посетили Европейский Конгресс местного самоуправления

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Политика / Политика в мире
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Представители Донецкой ОГА посетили Европейский Конгресс местного самоуправления

Представители Донецкой области впервые прибыли в Краков, где 28 марта завершился Третий Европейский Конгресс местного самоуправления.

Его посетила делегация Донецкой областной государственной администрации. Европейский конгресс местного самоуправления - это дискуссионная площадка, а также место встречи лидеров местного самоуправления с представителями бизнеса, науки, неправительственных организаций, министерств и правительственных ведомств. В рамках программы было проведено 80 мероприятий по шести тематическим направлениям: финансы, окружающая среда, экономика, общество, инновации, бизнес и город.

В этом году Конгресс посетило более 2000 гостей из более чем 30 стран.

«Для нас Украина - главный партнер, поэтому гости из Украины участвуют практически во всех наших мероприятиях. Реформа по децентрализации - это реформа, которая должна имела в Польше большой успех. Наши страны очень похожи. Надеюсь, что опыт Польши будет полезен для Украины. На путь реформирования мы стали еще в 90-х годах, ваша страна - недавно, кроме того, боевые действия, которые сейчас имеют место, затрудняют ход реформ. Однако, надо отметить, что Украина значительно продвинулась в этом вопросе. Основная задача децентрализации - это разграничение полномочий и потоков финансирования, а также обеспечение прозрачной системы контроля и надзора», - подчеркнул координатор по вопросам Украины Института восточноевропейских исследований Яцек Ключковский.

Исполняющая обязанности директора департамента информационной и внутренней политики Донецкой областной государственной администрации Людмила Быченко выразила искреннюю благодарность представительству Совета Европы в Украине и Института восточноевропейских исследований Польши за предоставленную возможность принять участие в Конгрессе.

«Программа была интересной и насыщенной. Безусловно, для меня и моих коллег - это был бесценный опыт», - отметила Людмила Быченко.
Представители Донецкой ОГА посетили Европейский Конгресс местного самоуправления
Представители Донецкой ОГА посетили Европейский Конгресс местного самоуправления


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