В Афинах открыли "Представительский центр" ДНР

Как сообщила исполняющая обязанности «министерства» иностранных дел самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова, в столице Греции, в Афинах, заработал «Представительский центр» ДНР.
«21 марта, состоялось торжественное открытие», - отметила Никонорова.
На данном мероприятии присутствовали греческие политики, а также российский музыкант Александр Скляр и художница из Греции Головинская Анна.
В «министерстве» ДНР заявили, что лидер греческой партии «Народное единство» Панайотис Лафазанис отметил прогресс в построении государственности, которой ДНР удалось достичь менее чем за три года.
Созданный центр возглавил Андреас Зафейрис, который также является представителем организации «Спаси Донбасс». Зафейрис выступает за поддержку самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Греции. По словам представителей «министерства» иностранных дел ДНР, он не однократно организовывал различные выставки, акции, в ЕС, в поддержку «республик».