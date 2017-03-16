Захарченко прибыл в Крым с "официальным" визитом

Как сообщили в пресс-службе "администрации" самопровозглашенной ДНР, "глава" ДНР прибыл в Крым с официальным визитом. Сообщается, что Захарченко примет участие в мероприятиях по случаю третьей годовщины аннексии Крыма Россией.
16 марта, Захарченко примет участие в митинге, и по участвует в открытии фотовыставки под названием - "Крымская весна", которая пройдет в Симферополе. Следующий день Захарченко примет участие в заседании Интеграционного комитета «Россия – Донбасс», данное мероприятие будет проходить в Ливадийском дворце. Известно, что на этом заседании будут обсуждаться экономические вопросы самопровозглашенной ДНР и аннексированного Крыма. Также на встрече поднимут вопросы образования, культуры и профсоюзной деятельности.