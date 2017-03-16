Захарченко прибыл в Крым с "официальным" визитом

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Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко прибыл в Донецк, чтобы принять участие в заседании коллегии МВД Украины (фото)

Весеннего призыва в армию ДНР не будет - Захарченко

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