Банки России отказались работать с паспортами ЛДНР

Российские банки отказываются предоставлять услуги гражданам с паспортами ДНР и ЛНР, сообщает РБК.
Издание опросило представителей 30 популярнейших банков, но никто из них не выразил готовность обслуживать жителей Донбасса с паспортами самопровозглашенных республик.
В большей части банков либо отказались обсуждать этот вопрос, либо "обтекаемо" ответили, что работают только с российскими гражданами.
В нескольких банках пояснили, что у них есть официальные ограничения на работу с клиентами из ЛДНР.
Как отмечает агентство, такая позиция банков противоречит указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным о признании действительными паспортов ДНР и ЛНР.
Примечательно, что Сбербанк России, контролируемый государством, также отказался обслуживать граждан "республик".
"Паспорта граждан Донецкой и Луганской республик не принимаются банком для осуществления банковских операций, так как ДНР и ЛНР являются самопровозглашенными республиками и не признаны Россией и международным сообществом как отдельные государства", - сказали в call-центре Сбербанка.
При этом официальный представитель банка добавил, что "в ближайшие дни" финансовая организация закончит "процесс адаптации" нового типа документов и начнет оказывать услуги жителям Донбасса.
В Центральном банке России на вопросы РБК не ответили.