Страны G7 готовы оказать помощь гражданам Украины на неподконтрольных территориях

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 1 марта провел встречу с руководителями дипломатических миссий государств "Большой семерки". На встрече также присутствовали вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, Министр финансов Александр Данилюк.
Премьер-министр проинформировал представителей государств G7 о результатах проведения реформ в Украине. В частности, речь шла о стабилизации экономической ситуации в стране и изменения в бюджетной сфере, системе здравоохранения, системе государственных закупок, создание рынка электрической энергии, Службы финансовых расследований и тому подобное. Также стороны обсудили обострение боевых действий и гуманитарной ситуации на востоке Украины.
Руководители дипломатических миссий государств G7 подтвердили свою поддержку принятому Правительством Плана мероприятий, направленных на реинтеграцию населения неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей. Послы отметили, что готовы предоставить свою помощь в процессе имплементации Плана.
Заместитель Главы Миссии Посольства Канады в Украине Карим Маркос отметил, что усилия Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в решении проблемных вопросов Востока.