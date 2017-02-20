Депутат Европарламента призвал искать компромисс по торговой блокаде

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала украинскую общественность и политиков искать решение проблемы торговой блокады оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Сегодня во время совместного брифинга с Ириной Геращенко, Марией Ионовой и руководством ДонОГА в Краматорске Ребекка Хармс заявила, что в Европе хорошо знакомы с так называемой торговой блокадой. Она выразила свое мнение по этому вопросу и отметила, что решение любого конфликта возможно только через поиск компромиссов. Так, она сравнила торговую блокаду со своей борьбой против «Северного потока - 2», однако отметила, что Донецкая область - специфический регион и разрыв связей может привести к потере оккупированных территорий. Также она отметила, что продолжение блокады может привести к конфронтации в обществе.
«Я рекомендую всем, кто вовлечен в решение этого кризиса, найти компромисс. Сейчас я боюсь, что в украинском обществе возникнет новая линия разграничения, а это ослабит всех нас. Садитесь за стол переговоров, усиливайте свой внутренний конфликт, потому что Путин только и ждет этого», - заявила Ребекка Хармс.
Также Ребекка Хармс отметила, что европейские политики внимательно следят за действиями украинской армии и поддерживают ее. Отдельно она поблагодарила местные и областные органы власти, волонтеров за оперативное восстановление разрушенного и поврежденного жилья.