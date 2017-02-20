ЕС раскритиковал признание Россией документов ЛДНР

Евросоюз раскритиковал блокаду на Донбассе

Нуланд обсудила с Сурковым выполнение "Минска"

Меркель: Санкции против РФ зависят от реализации минских договоренностей

Могерини: Новые санкции против России сегодня не на повестке дня

НАТО и ЕС не признают выборы в ДНР и ЛНР

Обязанность Украины – защитить закон и порядок в рамках своих границ - ЕС