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ЕС раскритиковал признание Россией документов ЛДНР

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Политика / Политика в мире
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ЕС раскритиковал признание Россией документов ЛДНР

Признание Россией документов ДНР и ЛНР не соответствует минским соглашениям и они не будут признаны в рамках Евросоюза.

Об этом заявила спикер высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич, передает УНИАН.

По ее словам, во время встречи Могерини с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Мюнхене обсуждался соответствующий указ российского президента.

"Указ не соответствует духу Минских договоренностей. ЕС по-прежнему непоколебим в своей поддержке территориальной целостности, суверенитета и единства Украины, а также полной реализации Минских договоренносте", - сказала она.

"Проездные документы, выданные так называемыми ДНР и ЛНР, в рамках Европейского Союза признаны не будут", - добавили в ЕС.


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