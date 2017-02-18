Работа в нормандском формате должна быть продолжена - Меркель

Путин и Меркель обсудили обострение на Донбассе

Меркель заинтересована в отмене санкций против РФ

Меркель будет добиваться выборов на Донбассе

Режим тишины в целом соблюдается - Олланд и Меркель

Меркель о переговорах в Кремле: Мы еще не знаем, добились ли успеха